На юге Челябинской области горят поля

Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок на юг Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории Агаповского района по автодороге «Магнитогорск – Кизил – Сибай», около 30-40 километров горят поля. В результате сильного задымление ухудшается видимость.

«Уважаемые водители! По возможности откажитесь от поездок в данном направлении, будьте предельно внимательны и осторожны», – обратились к автомобилистам в силовом ведомстве.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в минувшие выходные на Южном Урале зарегистрировано 95 ландшафтных пожаров на площади 66 гектаров. С начала периода таких пожаров уже 528, огнем пройдена площадь в 446 гектаров «Это в десятки раз больше, чем за аналогичный период 2024 года…» – отмечают в экстренном ведомстве.

Больше всего инцидентов произошло в Магнитогорске, Копейске, Челябинске, Троицке, а также Агаповском, Еманжелинском и Сосновском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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