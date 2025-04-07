Чиновница мэрии Копейска ответит в суде за халатность, приведшую к гибели пенсионерки

Чиновница, пренебрегшая обследованием опасного дерева, предстанет перед судом в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования городской администрации, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 28 мая прошлого года у дома №14 по улице Грибоедова. На 72-летнюю местную жительницу упало дерево. От полученных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

По версии следствия, если бы власти Копейска своевременно провели натурные обследования зеленых насаждений, то они могли убедиться в необходимости сноса опасного дерева. Однако чиновница ничего для этого не сделала. Что и привело к ЧП.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление копейчанке грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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