Фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Челябинской области в четырнадцатый раз

Южный Урал вновь принимает Международный фестиваль Дениса Мацуева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с 9 по 13 апреля в городах региона состоится XIV Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». В этом году, помимо Челябинска, артисты выступят в Озерске, Миассе и Троицке.

Форум откроется 9 апреля гала-концертом в Челябинске. В этот вечер на сцену зала имени Сергея Прокофьева поднимется художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев (фортепиано, Москва), а также Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина. Солисты: Борислав Струлев (виолончель), Елена Таросян (скрипка), Варвара Заруднева (фортепиано), Валентина Феденева (сопрано).

Традиционной страницей фестиваля «Денис Мацуев представляет…» является пристальное внимание к молодым талантам Челябинска и Южного Урала. 10 апреля в Детской филармонии Челябинской области имени Адика Абдурахманова пройдет концерт участников программы «Новые имена» имени Иветты Вороновой. В рамках большого гала-концерта «Новых имен» одаренные воспитанники фонда в возрасте от 7 до 17 лет покажут свои первые творческие достижения на сцене.

В этот же вечер, 10 апреля, на сцене Челябинского концертного зала имени Прокофьева состоится сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки».

В Миассе 10 апреля пройдет концерт лауреатов международных конкурсов, где выступят Александр Ключко (фортепиано) и Илья Папоян (фортепиано). Тем же составом они дадут концерт в Троицке 11 апреля.

Поклонники музыки из Озерска 12 апреля отправятся в музыкальное путешествие с Денисом Мацуевым и Государственным симфоническим оркестром Челябинской области.

Завершится фестиваль 13 апреля в Челябинске музыкальным вечером «От классики до джаза». В этом году его участники – Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Екатерина Мочалова (домра), София Виланд (Санкт-Петербург) и Александр Зингер (ударные). Этот концерт пройдет на сцене Зала имени Сергея Прокофьева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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