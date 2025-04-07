На муниципальных теплосетях Челябинска сменили руководителя

Власти Челябинска назначили нового директора ЧКТС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, директором МУП «ЧКТС» назначен Евгений Окольнишников. С 7 апреля он приступил к своим обязанностям.

Евгений Окольнишников родился в 1982 году в Северо-Казахстанской области.

В 2002 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2008 году – ЮУрГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2002 по 2007 год работал бухгалтером и экономистом в коммерческих предприятиях.

В 2007 году поступил на государственную службу в Главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области, где прошел путь от ведущего специалиста отдела финансового контроля в бюджетной сфере до заместителя начальника ГКУ. Этот пост занимал с 2016 года до 31 марта 2025 года.

Напомним, ранее в областном правительстве было принято решение об упразднении управления. С завтрашнего дня, 8 апреля, его функции переходят министерству финансов региона.

С июня 2013 по декабрь 2015 года Главное контрольное управление Челябинской области возглавлял Алексей Лошкин, нынешний мэр Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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