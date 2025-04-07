В Челябинской области организовали горячую линию для онкобольных

В Челябинской области организовали горячую линию для поддержки пациентов, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, жители региона теперь смогут задать вопросы о получении необходимой лекарственной терапии или сообщить о возникающих трудностях по телефону +7 (351) 214-88-88 (доб. 6322). Многоканальный телефон будет работать с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00. «Специалисты центра оперативно примут обращения и предоставят необходимую информацию в течение пяти рабочих дней», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

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