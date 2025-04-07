На Южном Урале начался обмен денег

В Челябинской области началась «Монетная неделя»: в рамках этой акции южноуральцы могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги или зачислить эквивалентные суммы на счет.

Как сообщили РИА «Новый День», в областном отделения Уральского ГУ Банка России, обмен производится в офисах банков и сетевых магазинах до 19 апреля. Принимаются монеты, выпущенную в оборот после 1997 года.

«Всероссийская акция «Монетная неделя» помогает вернуть скопившуюся у людей мелочь в платежный оборот и сократить затраты на чеканку. В разменных монетах нуждаются многие предприятия торговли и общественный транспорт. Для обмена монет в банке необходимо взять с собой паспорт. При обращении в магазин можно обойтись и без документов», –уточнила управляющая челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Напомним, что осенью в рамках аналогичной акции южноуральцы сдали пять с половиной тонн мелочи.

Челябинск, Софья Артемьева

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