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Понедельник, 7 апреля 2025, 15:07 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале воздух прогреется до плюс 23 градусов, а потом пойдет снег

Погода на Южном Урале в апреле будет неустойчивой. Наступившая неделя продемонстрирует это в полной мере.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, прохождение циклонов и атмосферных фронтов будет сопровождаться выпадением небольших и умеренных осадков (в конце рабочей недели в отдельных районах сильные) преимущественно в виде дождя, но во второй половине недели произойдет заток холодной воздушной массы, и в северной половине области ожидается дождь с мокрым снегом.

Неустойчивость барического поля скажется и на температурном фоне: в начале недели он прогнозируется на 7-10° выше климатических норм (на юге региона воздух будет прогреваться до +23 градусов), а к концу недели – около и чуть выше нормы.

Челябинск, Софья Артемьева

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