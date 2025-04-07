Хлеб – всему голова: выпечка стала рекордсменом по росту цен в ресторанном бизнесе

Для российских ресторанов взлетели цены на хлеб и рухнули – на крепкий алкоголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за год стоимость хлебобулочных изделий выросла на 64,7%. Такие данные по итогам первого квартала 2025 года приводит телеграм-канал ReBro со ссылкой на компанию «Ресторанам надо».

По втором месте по динамике цен оказались замороженные продукты (+59,9%), на третьем – молочные изделия (+54,4%).

Также в пятерку самых подорожавших за год продуктов вошли пиво (+40%) и фрукты, ягоды, грибы (+39,7%).

Дешевело с марта 2024 по март 2025 года ощутимо меньше продуктов. Но, например, консервация и соления снизили ценник сразу на 34%. А крепкий алкоголь обходился рестораторам в первом квартале текущего года на 18% дешевле, чем год назад. Заметно меньше сдали ценовые позиции мясо и птица (-9,2%) и безалкогольные напитки (-0,2%).

Если говорить об отдельных позициях, значительный рост показали сливки 30-33% (+50,1% за год), говядина диафрагма (+42,6%), апельсины свежие (+41,8%) и сливочное масло (+40,5%).

При этом, например, в первом квартале 2025 года рост стоимости сливочного масла прекратился (изменения за три месяца – 0,0%), а апельсины и вовсе подешевели на 15,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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