Южноуралец в приступе ревности потратил деньги соперника

В Чебаркуле полиция задержала ревнивца, распотрошившего чужую банковскую карту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Чебаркуля обратился 63-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что был в гостях у своей знакомой, а спустя некоторое время ему позвонили из банка и сообщили, что его карту нашли на улице.

Получив ее обратно вместе с выпиской по счету, чебаркулец обнаружил несколько неизвестных ему списаний. Функцию получения уведомлений о состоянии счета он не подключал, поэтому и не знал о происходящих тратах.

По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего южноуральца, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за различные преступления. По словам чебаркульца, он встретился с пенсионером, когда тот пришел в квартиру его приятельницы. И, внезапно воспылав к мужчине неприязнью, вытащил из одежды соперника банковскую карту и потратил деньги с ее счета.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Задержанного южноуральца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube