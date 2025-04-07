В Челябинске обстреляли автобус с пассажирами

Автобус муниципального перевозчика попал под обстрел в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел на проспекте Победы у остановки «Магазин «Юрюзань» около 24:00.

Неизвестные обстреляли автобус, следовавший по маршруту №9. «Вот тут, короче, выстрел, все стекло по швам. А вот тут мы с мамой сидели – неплохо так, близко, цитирует 74.ру одного из пассажиров. – Всех высадили, нас было четыре пассажира. Я посмотрел, где выстрел, и там ровно моя голова была. Если бы в меня целились, то попали бы прямо в голову мне».

Представители перевозчика произошедшее подтвердили. Сотрудники компании обратились в полицию, идет расследование ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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