8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

08.04.2025, вторник
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке строительства и недвижимости в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61б)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Презентация региональной акции «Память поколений – наследие Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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13:00 Челябинск – Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане, Кавалером Ордена Красной Звезды, председателем правления «Боевое братство» Копейска Анатолием Просвириным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Литературная викторина «По следам Снежной Королевы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки современных художников Кубы (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Курсы «Электронный гражданин». Занятие №9: «Основы совершения покупок книг на маркетплейсах: от выбора печатных изданий до успешного оформления заказа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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17:00 Челябинск – Встреча «О чем поет виолончель» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Факультет здоровья «Азбука самомассажа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Публичная лекция кандидата филологических наук Александра Полушкина «Тема американской мечты в литературе США» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинск космический» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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19:00 Челябинск – Семинар «Родительский инсайт – ребенок тоже человек» (ЧелГУ, главный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129, актовый зал)
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