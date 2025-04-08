8 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Курсы «Электронный гражданин». Занятие №9: «Основы совершения покупок книг на маркетплейсах: от выбора печатных изданий до успешного оформления заказа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)