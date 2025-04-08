На Таганай пришла рыжая весна

Горы Таганая освободились от снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в тундру Дальнего Таганая пришла рыжая весна.

«Вечный ветер сдул сугробы, их остатки «доедает» активное апрельское солнце, обнажая прошлогоднюю растительность, – рассказали представители заповедника. – Если все пойдет так и дальше, скоро вершина зазеленеет, а потом на этом ярком ковре появятся крохотные белые звездочки – зацветут ягодники».

Впрочем, сейчас, стоит спуститься всего на 200 метров вниз по склону, – и о весне остаются лишь воспоминания. В лесу пока глубокий снег, в который можно запросто ухнуть по колено.

Но время зимы неумолимо истекает, и яркое солнце очень скоро доберется и сюда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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