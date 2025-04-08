В Каслинском районе экс-супруги лишились должностей главы села и спикера совета депутатов

Суд поставил точку в истории почти семейного подряда во властных структурах в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с требованием о прекращении полномочий главы Огневского сельского поселения Каслинского района и председателя местного совета депутатов надзорное ведомство обратилось в суд по итогам прокурорской проверки.

Выяснилось, что чиновник и дама-парламентарий – бывшие супруги. Однако о связанной с этим возможности возникновения конфликта интересов они решили не сообщать.

По итогам проверки прокурор Каслей направил представление о необходимости устранить нарушение сельскому совету депутатов, но парламентарии делать это отказались. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с требованием о прекращении полномочий бывших супругов.

Суд согласился с исковыми требованиями прокурора. Но чиновник и депутат обжаловали это решение сначала в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях.

Однако позицию Каслинского городского прокурора поддержали и Челябинский областной, и кассационный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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