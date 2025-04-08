Школьница оформила на отца кредит для чужого дяди

В Коркино двое подростков попались на мошенническую схему «звонок от завуча школы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники напугали школьников тем, что их родителей привлекут к уголовной ответственности.

Сотрудникам полиции подростки рассказали, что им звонил якобы завуч школы и попросил код для доступа в личный кабинет школьного сайта, который пришел на их телефоны. Дети, уверенные в том, что действительно разговаривают с сотрудником образовательного учреждения, без раздумий сообщили секретные цифры из СМС-сообщения.

После этого с 13-летней школьницей связались якобы сотрудники госорганизации. Они попросили ее проверить банковские счета родителей – не переводили ли те деньги в другие страны. При этом настойчиво посоветовали никому об этом не говорить, если она не хочет, чтобы родителей забрали в тюрьму. Напуганная школьница взяла телефон отца, сказав, что ей он необходим для выполнения домашнего задания. По указаниям звонивших она зашла в банковское приложение родителя и оформила кредит на сумму более 280 тысяч рублей. Все деньги девочка перевела на продиктованные мошенниками банковские счета.

16-летнему юноше аферисты сообщили, что в его личном кабинете на портале госуслуг происходят сомнительные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Звонившие убедили школьника, что перед законом будут отвечать его родители. Под давлением мошенников 16-летний юноша перевел им свои личные 95 тысяч рублей, которые копил на покупку машины к своему совершеннолетию. О произошедшем он сам рассказал родителям.

По фактам произошедшего следователи отдела МВД России «Коркинский» возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Во избежание подобных ситуаций сотрудники полиции убедительно просят родителей объяснить своим детям, что ни сотрудники госорганизаций, ни правоохранительных органов не просят совершать какие-либо финансовые операции, а все официальные разговоры с несовершеннолетними могут вестись только в присутствии родителей. В подобных случаях подросткам следует немедленно прекратить разговор и сообщить о нем своим законным представителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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