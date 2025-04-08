На улицы в пригороде Челябинска хлынула мусорная река

В Копейске затопило несанкционированную свалку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, мусорная река образовалась в поселке Бажово. Об этом рассказали жители домов, расположенных на улицах Крылова и Луначарского.

Из-за регулярных потопов местное болото в райне пересечения этих улиц вышло из берегов и превратилось в зловонную реку. Все дело в том, что здесь же находится несанкционированная свалка, которую, по словам общественников, городские чиновники не могут убрать уже несколько месяцев. С приходом весны вода из болота хлынула и на нее, и скопившийся за долгое время мусор поплыл.

«Картинка впечатляющая», – ошарашенно констатируют активисты.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой установить виновных и привлечь к ответственности.

«Напомним, затопления в Копейске – системная проблема. От весеннего половодья страдают тысячи человек. Однако вопрос не решается годами», – возмущаются южноуральцы.

Горожане рассказывали о проблеме затоплений (в том числе, из-за затопленных шахт) в обращении на прямую линию президента России Владимира Путина. Общественники добивается принятия комплексных мер по разрешению ситуации и надлежащей ликвидации старых шахт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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