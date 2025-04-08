В Ленинском районе Челябинска мужчина с топором устроил погром

Челябинец ворвался с топором в магазин на окраине города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном на улице Василевского в Ленинском районе областного центра.

«Он залетел с топором и пошел-поехал. Пока весь магазин не разбил, не успокоился, – цитирует 74.ру хозяина торговой точки. – Продавщица схватилась за телефон, но он ей пригрозил, мол, башку отрублю».

Когда к магазину подъехал экипаж Росгвардии, челябинец бросил топор и сбежал. Ощутимо позднее к месту ЧП прибыли оперативники. Торговое помещение осмотрели, у продавца приняли заявление.

Однако о каких-то дальнейших подвижках, по словам предпринимателя, ему неизвестно. Хотя личность нападавшего установлена, мужчина уже был судим за разбой.

Челябинец не скрывает беспокойства: все расследование могут свести к гражданско-правовым отношениям. Хотя весь магазин разгромлен: уничтожены товар, витрины. Свой ущерб бизнесмен оценивает в 714 тысяч рублей.

В полиции сообщают, что доследственная проверка еще не закончена, решения о возбуждении уголовного дела пока нет, а потому и оснований для задержания погромщика нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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