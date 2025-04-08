На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева в Челябинске вновь ограничат движение

Движение на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных ограничат на неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, после проведенных работ по ремонту магистрального коллектора МУП «ПОВВ» приступает к восстановлению покрытия на улицах Братьев Кашириных и Косарева, что и стало причиной ограничений.

Чтобы минимизировать неудобства автомобилистов, работы пройдут в два этапа.

С 10 часов 9 апреля до 8 часов 11 апреля ограничивается движение по улице Братьев Кашириных по 4 полосам в сторону центра, движение по улице Косарева от Братьев Кашириных к Университетской набережной будет полностью закрыто.

С 10 часов 11 апреля до 10 часов 15 апреля остается ограничение движения по улице Братьев Кашириных по 2 полосам в сторону центра, движение по улице Косарева от Университетской набережной к Братьев Кашириных закроют полностью.

МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства, просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути для передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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