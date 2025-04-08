Первый действующий депутат челябинского заксобрания заявился на праймериз ЕР

Первый претендент с действующим депутатским мандатом подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты южноуральского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первым из действующих депутатов законодательного собрания Челябинской области, заявившим об участии в праймериз «Единой России», стал Дмитрий Пырсиков.

Генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» планирует побороться за право выдвижения своей кандидатуры в одномандатном избирательном округе №21 (в общем и целом совпадает с границами ранее существовавшего Чебаркульского округа). Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования.

Всего на настоящий момент в праймериз по выбору кандидатов от «партии власти» в Законодательное собрание Челябинской области намерены принять участие 42 претендента, 18 из них – в одномандатных округах.

Всего в 2025 году в Челябинской области пройдет 37 избирательных кампаний. В том числе – выборы нового состава регионального парламента (30 мандатов распределятся по итогам голосования по партийным спискам, еще 30 достанутся одномандатникам). На участие в праймериз ЕР всех уровней подали заявление 1274 человека.

Отметим, что в ходе выборов в Законодательное собрание Челябинской области 2020 года практически все победители праймериз попали в состав регионального парламента. Исключением стали лишь несколько округов. Так, в Копейске представитель ЕР Марина Поддубная проиграла «справедливороссу» Дмитрию Сумину в Копейске. Тогдашний мэр Челябинска Наталья Котова ожидаемо передала право участия в выборах занявшему второе место гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадиму Ромасенко. Директор по экономике ОАО «ММК» Андрей Еремин предпочел удовольствоваться бывшим у него уже мандатом городского собрания депутатов.

Впрочем, были и казусы. Например, в Калининском избирательном округе оба согласованных партийным руководством кандидата – депутат Челябинской городской думы Владимир Бодров и дорожный строитель Арман Аракелян заняли лишь третье и четвертое места. Однако победителей праймериз обвинили в подтасовке результатов электронного голосования. В итоге от партии власти баллотировался Бодров, но проиграл представителю СР Дмитрию Ларину. А Аракелян решил идти в ЗСО от КПРФ. Правда, полученный мандат ему пришлось вернуть после того, как его осудили за коррупционные преступления.

Еще одним «единороссом», которому пришлось расстаться впоследствии с депутатским креслом, стал победивший на праймериз в Курчатовском избирательном округе Вячеслав Ершов. Влиятельный городской политик также был задержан за коррупцию и добровольно сдал мандат.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube