В Калининском районе Челябинска без воды останутся 5 МКД и частный сектор

Шесть улиц частного сектора и пять многоквартирных домов останутся без водоснабжения в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , подача воды будет ограничена завтра, 9 апреля 2025, с 09:30 до 18:00 в связи с необходимостью проведения восстановительных работ на водоводе диаметром 300 миллиметров в Калининском районе областного центра. Об этом сообщает официальный телеграм-канал МУП ПОВВ

Отключение затронет многоквартирные дома по улицам Братьев Кашириных, 44 А; Краснознаменной, 44, 46; Колхозной, 31, 33. Также временное отсутствие водоснабжение коснется частного сектора, по улицам Колхозной, Спорта, Электродной, Парашютной, Партизанской и Речной.

Возобновление подачи воды будет произведено сразу после завершения всех необходимых работ, заверили представители муниципального предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube