В Златоусте местного депутата-коммунальщика оштрафовали за мошенничество

Депутат Златоустовского горсовета осужден за хищение денег жителей многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 8 апреля, Златоустовский городской суд признал члена собрания депутатов городского округа виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

С 2020 по 2022 годы парламентарий, занимавший должность директора управляющей компании, изготавливал фиктивные договоры подряда и акты сдачи-приемки выполненных работ по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов, получал из кассы средства якобы для передачи подрядчикам в качестве оплаты работ, но оставлял деньги себе. Управляющей компании причинен ущерб на сумму около 360 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый, мужчина составлял от имени граждан фиктивные обращения об оказании финансовой помощи и представлял документы для оплаты в кассу собрания депутатов, присвоив таким образом свыше 160 тысяч рублей.

Причиненный ущерб южноуралец возместил в полном объеме.

Суд решил оштрафовать его на 800 тысяч рублей и лишил права заниматься определенной деятельностью на 2 года.

«После изучения судебного решения прокуратурой будет рассмотрена целесообразность апелляционного обжалования приговора», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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