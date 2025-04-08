17-летняя челябинка отдала мошенникам драгоценности матери на 10 миллионов рублей

В Челябинске запуганная аферистами девушка-подросток передала им золото матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 42-летняя челябинка обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денег и золотых украшений. Выяснилось, что ее 17-летнюю дочь обманули мошенники, действовавшие по отработанной схеме.

Сначала девушке позвонил якобы замдиректора ее учебного заведения и под предлогом «проверки успеваемости» убедил включить демонстрацию экрана. В этот момент злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на Госуслугах.

Позже с ней связался «сотрудник безопасности Госуслуг» и заявил, что от имени ее родителей был сделан перевод «в поддержку недружественного государства», из-за чего семье будто бы грозит уголовная ответственность. Чтобы «спасти» родителей, девушке приказали выполнять указания «полицейского».

Поддавшись панике, девушка перевела через банкомат 175 тысяч рублей из домашних сбережений, а на следующий день отдала таксисту коробку с золотыми украшениями матери на сумму 10 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска вычислили таксиста, а затем и курьера, который получил драгоценности. Оказалось, что мужчина нашел в мессенджере «предложение о работе» и по указанию мошенников сдал золото в ломбарды, а деньги перевел на подставной счет. Полиция провела обыски, вернула все украшения и передала их владелице.

Следствием возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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