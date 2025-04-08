Южноуральского депутата признали мошенником, но не посадили

Южноуральского депутата признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об одном из членов городского собрания Златоуста. Мужчина в качестве директора управляющей компании оформлял фиктивные договоры подряда и акты сдачи-приемки работ по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов. А деньги, которые, якобы, предназначались подрядчикам тратил на собственные нужды. Ущерб оценен примерно в 360 тыс. рублей. Плюс к этому он похитил 160 тыс. рублей, предъявляя в кассу фиктивные обращения об оказании финансовой помощи, составленные от имени жильцов.

Поскольку депутат полностью возместил ущерб, суд назначил ему наказание в виде штрафа – 800 тыс. рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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