В Челябинске обнаружили 1,7 тысячи незаконных торговых объектов

В Челябинске обнаружили 1 тысячу 690 незаконных торговых объектов – ларьков и киосков. Проблема обсуждалась сегодня в городской Думе на заседании рабочей группы по правовому регулированию работы НТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас готовится проект новых правил их ликвидации. Среди прочего предлагается увеличить срок демонтажа до 180 дней с момента внесения объекта в реестр, а также продлить срок возврата демонтированных объектов владельцам с 30 до 60 дней.

Между тем, горожане отмечают, что сейчас демонтированные незаконные киоски и ларьки довольно быстро возвращаются на место. Горожане сообщают, что месте недавно демонтированного павильона на улице Шагольской снова возводят какую-то торговую палатку. Еще один новый киоск «вырос» ночью на улице 250-летия Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

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