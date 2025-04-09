9 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

09.04.2025, среда
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10:00 Челябинск – Церемония вручения региональных знаков отличия «Семейное счастье» парам, прожившим в браке более 50 лет (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Запуск светомузыкального фонтана набережной реки Миасс (набережная реки Миасс)
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12:00 Челябинск – Юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Лекция «Философский Сад Камня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Солнечная система» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Игровая программа «Космостарс» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча ветерана специальной военной операции Антона Яковлева с юнармейцами Челябинска (филиал фонда «Защитники Отечества», ул. Университетская набережная, 123)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы для посетителей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Четырёх коней», игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Весенний букет» вокального ансамбля «Акварель», руководитель Наталья Яковлева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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19:00 Челябинск – Гала-концерт – открытие XIV Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (Концертный зал имени С. С. Прокофьева, ул. Труда, 92)
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