В Челябинске снизили температуру в системе отопления

В отопительных системах Челябинска температуру теплоносителя снизили до минимума.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с повышением температуры атмосферного воздуха компания перевела работу системы теплоснабжения в зоне О1 на минимально возможные параметры.

«В течение всего отопительного периода проводится мониторинг прогноза погоды и ежедневно, по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов, принимается решение о регулировании температурного режима теплоносителя, подаваемого потребителям», – пояснили представители энергетиков.

С конца марта среднесуточная температура воздуха в областном центре установилась в районе +4 градусов по Цельсию. При такой температуре «на улице» согласно температурному графику температура теплоносителя, нагреваемого ТЭЦ и котельными, составляет 70-75 градусов (для примера, при температуре наружного воздуха -10 градусов температура теплоносителя составляет 91-95 градусов, при 30-градусном морозе теплоноситель нагревают до 123 градусов).

Температура теплоносителя 70-75 градусов – это минимально возможные параметры температурного режима системы теплоснабжения, потому что он служит для нагрева не только радиаторов отопления, но и холодной воды до горячей. Для того, чтобы обеспечить температуру горячей воды «в кране» не ниже 60 градусов (а это обязательное требование санитарно-эпидемиологических требований и правил), источники тепловой энергии нагревают теплоноситель минимум до 70-75 градусов.

«Полностью завершить отопительный период с отключением отопления потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения невозможно ранее, чем будет подписано решение главы города Челябинска, которое принимается в соответствии с погодными условиями. Напомним, что отопительный период заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов по Цельсию, – отметили в компании. – При этом, система теплоснабжения большая и достаточно инертная, значит процесс отключения займет 5-7 дней».

Таким образом, до окончания отопительного периода снизить параметры отопления можно только регулировкой в тепловом узле многоквартирного дома, для этого жителям необходимо обращаться в управляющие организации, подчеркнули в энергетической компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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