Уральские металлурги решили объединить человека и робота

Роботизация повысила эффективность работы с кадрами на ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», использование технологии RPA позволяет HR-блоку ММК эффективнее взаимодействовать с персоналом, реагировать на ротацию кадров и заниматься подбором новых сотрудников. Об этом директор по персоналу ММК Олег Парфилов рассказал на конференции «Роботизация бизнес-процессов-2025».

В ходе выступления HR-директор отметил, что ММК как одно из крупнейших предприятий страны всегда не просто следовал тенденциям механизации и автоматизации производства, но задавал тренды в этой области. Это касается и программной роботизации, которая сейчас охватывает многие бизнес-процессы компании, в том числе работу с кадрами. «В условиях, когда рынок труда бесповоротно стал рынком работника, важно достичь синергии человека и робота. В ММК целью внедрения RPA стало не сокращение сотрудников, а развитие их компетенций с помощью новой технологии», – сказал он.

Например, RPA позволяет компенсировать естественную текучесть персонала. Вместо работника, который вышел на пенсию или уволился в дело вступает цифровой помощник, выполняющий такие рутинные операции, как обработка заявлений от сотрудников, подготовку отчетной информации или работа с откликами кандидатов на вакансии. В стандартном режиме RPA нацелен на перераспределение нагрузки в HR-подразделении.

По словам Олега Парфилова, все каналы привлечения персонала в Группе ММК (СМИ, корпоративный сайт, рекомендации друзей, реклама) так или иначе приводят соискателей к роботу-рекрутеру. RPA помогает и в деятельности перспективного канала привлечения специалистов – корпоративного кадрового центра, действующего с 2024 года на территории городского курорта «Притяжение», и в расположенном там же детском центре «Юный металлург». «При этом личное общение с соискателями и детьми, конечно, остается на HR-специалистах ММК», – подчеркнул он.

Подытоживая свое выступление, Олег Парфилов обратил внимание, что RPA формирует новый тип мышления, а конечная цель программной роботизации – передача роботам всей рутинной работы. «По сути, RPA – технология комфортной работы, которая должна стать новым уровнем HR, и тот, кто сегодня не использует ее, рискует проиграть в борьбе за сотрудников», – сказал спикер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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