Ленинский район Челябинска и ЧТЗ останутся без трамваев

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в Челябинске стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина.
В связи с этим с 23 часов 11 апреля до окончания работ трамваи будут направлены:
№15 – Чичерина – Горького – Депо №1;
№18 – ЧМК – Горького – Депо №1;
№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Депо №1.
На время работ также будет ограничено движение автотранспорта по улице Горького.
Горожанам предлагают воспользоваться в качестве альтернативы автобусами №18, №19, №91, троллейбусом №10, а также трамваем №12, который будет ходить каждые 8 минут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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