Ленинский район Челябинска и ЧТЗ останутся без трамваев

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в Челябинске стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина.

В связи с этим с 23 часов 11 апреля до окончания работ трамваи будут направлены:

№15 – Чичерина – Горького – Депо №1;

№18 – ЧМК – Горького – Депо №1;

№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Депо №1.

На время работ также будет ограничено движение автотранспорта по улице Горького.

Горожанам предлагают воспользоваться в качестве альтернативы автобусами №18, №19, №91, троллейбусом №10, а также трамваем №12, который будет ходить каждые 8 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube