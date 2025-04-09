СКА досрочно расторг контракт с Евгением Кузнецовым

Покинувший НХЛ после черезы отказов Евгений Кузнецов не прижился в СКА.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ХК СКА и нападающий Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Таким образом, подписавший летом прошлого года четырехгодичный контракт хоккеист покидает СКА досрочно.

Сезон для воспитанника челябинского «Трактора», перешедшего в СКА после расторжения контракта с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», явно не задался. По его ходу Евгений Кузнецов получил несколько травм. И в итоге пропустил почти половину релулярного чемпионата: на лед форвард выходил в 39 из 68 матчей.

В результате Кузнецов набрал всего 37 (12+25) очков. В шести играх плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.

Возвращение в КХЛ обернулось для хоккеиста и финансовым провалом. Если в «Каролине за сезон он мог получить 7,8 миллиона долларов, то контракт со СКА был «заточен» под бонусные выплаты. Как пишет телеграм-канал «Бакинский провокатор», за первый сезон хоккеист должен был получить 50 миллионов рублей, за последующие – по 92 миллиона рублей. Но дополнительно к этому он мог получить по 300 миллионов рублей при вхождении в тройку лучших снайперов, бомбардиров и игроков по полезности. Премию при завоевании клубом Кубка Гагарина добавила бы Кузнецову еще 100 миллионов рублей.

В идеале, Кузнецов мог рассчитывать на зарплату, превышающую 1 миллиард рублей – это в полтора раза больше, чем в «Каролине» (плюс намного более либеральное налоговое законодательство). Однако ни одного из «премиальных» показателей форварду достичь не удалось. А из розыгрыша Кубка Гагарина СКА вылетел уже в первом круге.

Евгений Кузнецов – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Начал профессиональную карьеру в 2009 году. Завоевал в составе «черно-белых» серебряные медали сезона 2012-2013 годов, Кубок континента и бронзовые медали в сезоне 2011-2012 годов. В 2014 году расторг контракт с «Трактором» и перешел в клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2017 году он подписал второе соглашение на восемь лет стоимостью 62,4 миллиона долларов.

Пик карьеры Евгения Кузнецова в НХЛ пришелся на сезон 2017-2018 годов, когда его клуб завоевал Кубок Стэнли. После этого результаты форварда стали ухудшаться. В 2018 году появились слухи о проблемах хоккеиста с наркотиками. В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею у него в крови обнаружили кокаин. Тогда он впервые стал участником программы помощи игрокам НХЛ.

В феврале 2024 года хоккеиста отстранили от игр в НХЛ, объявив о том, что он вновь стал участником программы помощи. В начале марта НХЛ разрешила хоккеисту возобновить тренировки в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», заявив, что спортсмен перешел на этап последующего лечения в рамках программы помощи игрокам. В тот же день руководство команды выставило Кузнецова на драфт отказов.

Поначалу ни один из клубов НХЛ не решился взять Кузнецова в свой состав. В результате хоккеиста передали в аренду «Херши Беарз» – фарм-клубу «Вашингтон Кэпиталз», играющему в Американской хоккейной лиге. Однако через неделю «Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в клуб «Каролина Харрикейнз».

За новую команду южноуралец успел провести несколько матчей в плей-офф Кубка Стэнли. А в середине июля уже «Харрикейнз» выставил Кузнецова на драфт отказов.

В конце июля 2024 года стало известно о переходе хоккеиста в питерский СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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