В Челябинской области начался второй пик паводка: тает снег в горах. Об этом сообщил руководитель регионального Гидрометцентра Валерий Кочегоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень воды в реках бассейна Камы в некоторых территориях региона поднялся на 5 – 50 см. Максимальный подъем зафиксирован на реке Сим в окрестностях Миньяра. Поскольку в ближайшие дни на Южном Урале прогнозируется температура выше климатической нормы, повышение уровня и увеличению водности рек Ай, Сим, Уфа, Юрюзань и их притоках продолжится.

Челябинск, Павел Зварзин

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