На Южный Урал обрушатся грозы, град и штормовой ветер

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, днем 10 апреля в связи с прохождением циклона в южной половине региона ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.

В горных районах Южного Урала прогнозируются сильные осадки и сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица).

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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