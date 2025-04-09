В Челябинской области ВАЗ въехал в толпу пешеходов. Есть погибшие

В Пласте легковушка выехала с парковки в пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 9 апреля, в 12:30 в Пласте у дома 49а по улице Октябрьской.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074», забыв о том, что включена задняя передача, запустил машину. Авто начало движение и врезалось в группу пешеходов.

В результате ДТП двое мужчин 37 лет были доставлены в больницу. Один из пешеходов скончался в медицинском учреждении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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