На Южном Урале шествие «Бессмертного полка» вновь будет проводиться очно

В Челябинской области в этом году шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь будет проводиться очно. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 и 2024 годах мероприятие проводилось онлайн из соображений безопасности. Но 80-летие Победы решили отметить массовыми мероприятиями. При этом с форматом шествия муниципалитеты должны определиться сами, исходя из сложившейся практики.
Челябинск, Павел Зварзин
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