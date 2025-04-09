В челябинском депо вспыхнули три трамвая

Три вагона загорелись в трамвайном депо Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 9 апреля, на территории трамвайного депо.

Во время огневых работ при утилизации старых трамваев на открытой территории загорелась обшивка салонов трех вагонов.

На ликвидации ЧП работали 16 человек и 4 единицы техники МЧС России.

Пострадавших нет.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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