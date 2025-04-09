На Урале из-за забывчивости пенсионера погиб молодой мужчина, решивший пообедать

В Челябинской области пенсионер задавил пришедших пообедать мужчин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 9 апреля, в 12:30 часов в Пласте на улице Октябрьской, рядом с помещением столовой.

По предварительным данным, 65-летний пенсионер завел свой «ВАЗ 21074», забыв, что включена задняя передача. Начавший движение автомобиль сбил стоявших у кафе посетителей.

В больницу доставили двух мужчин 37 лет. Одного из них медикам спасти не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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