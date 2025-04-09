Пенсионерка лишилась средств к существованию, отругав подростков, уничтожавших ее цветы

Жительница Магнитогорска лишилась средств к существованию, попытавшись защитить свой цветник от подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась еще прошлым летом в Ленинском районе города. Подростки рвали цветы с клумбы, разбитой 65-летней пенсионеркой. Женщина отругала тинейджеров. Тинейджеры в долгу не остались: они начали издеваться над пенсионеркой, дразнить, преследовать, продолжали рвать цветы у ее подъезда и бросали ей под ноги, оставляли четное число растений у нее под дверью.

История получила огласку в соцсетях, и инспекторы по делам несовершеннолетних быстро выяснили, кто кошмарит пожилую женщину. С подростками провели беседу. А они заявили, что пенсионерка применила к ним физическое насилие: якобы, хватала и дергала за руки. Пенсионерку вызвали в суд. Правда, потом родители от иска отказались. Но дело на этом не закончилось.

На пенсионерку снова подали в суд: на этот раз мать девочки, которую пенсионерка тоже, якобы, схватила за руку и оскорбила. По словам женщины, обвинение было построено на показаниях одного свидетеля – знакомого истицы. Сам он на суд не явился, справок о телесных повреждениях сторона обвинения тоже не представила, но пенсионерку признали виновной. Правда, сумму компенсации морального вреда, которую требовала мать девочки, снизили со 100 тысяч рублей до 30 тысяч. Плюс, ответчица должна компенсировать истице 16,5 тысяч рублей судебных издержек.

По словам пенсионерки, в феврале с ее пенсионного счета начали снимать по 300 рублей в пользу несовершеннолетней, а в апреле женщина доступ к своим деньгам потеряла: мать девочки добилась возбуждения исполнительного производства и ареста счета ответчицы.

«Сумма в 46,5 тысячи рублей для меня внушительная. Я получаю пенсию всего 19 тысяч, – цитирует пожилую горожанку «Верстов.Инфо». – Насколько я поняла по информации на «Госуслугах», у меня арестовали счета и наложен арест на имущество, как будто я какой-то закоренелый преступник. Я бы, конечно, подала апелляцию, но у меня нет свидетелей и уже нет сил на суды».

Женщина написала заявление с просьбой не забирать у нее всю пенсию в счет оплаты долга и оставить ей хотя бы прожиточный минимум.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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