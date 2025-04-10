10 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

10.04.2025, четверг
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09:30 Челябинск – Семинар для журналистов по вопросам интеллектуального права (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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09:30 Челябинск – Бизнес-завтрак «Ключевые изменения и тенденции в оснащении образовательных учреждений в 2025 году» (отель ParkCity, ул. Лесопарковая, 6, конференц-зал «Саммит»)
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10:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства культуры Челябинской области на тему «Об итогах деятельности Министерства культуры Челябинской области за 2024 год, перспективы развития сферы «Культура» в 2025 году» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)
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11:00 Челябинск – Историко-литературная встреча «Несломленные» из цикла «Память сильнее времени», посвященная партизанскому движению в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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11:00 Челябинск – Цикл лекций о здоровом образе жизни «Академия ЗОЖ». Тема: «Выбирай жиры правильно» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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11:00 Челябинск – Курс активного долголетия для пенсионеров (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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11:00 – 15:00 Челябинск – Квест «Покори космос» для школьников (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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12:00 Челябинск – Турнир по хоккею в валенках среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на кубок Законодательного Собрания Челябинской области «Мы верим в каждого!» (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187а)
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12:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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13:00 Челябинск – Заседание клуба «Семейный летописец» на тему «Моя родословная» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – Цикл лекций «Погружение в Прекрасную эпоху»: «Суфражистки. Движение, которое изменило мир и моду» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – XIV Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»: концерт участников программы «Новые имена» с участием народного артиста России Дениса Мацуева (детская филармония Челябинской области им. А.А. Абдурахманова, ул. Солнечная, 5)
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14:00 Челябинск – Цикл лекций «Художники мирового искусства»: «Берта Моризо» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Курсы «Электронный гражданин» для жителей Ленинского района. Занятие №10: «Виртуальный тур по сайту ЦБС: «БиблиОнлайн: Познавай, Читай, Взаимодействуй» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Георгины» по мотивам картины Берты Моризо (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Правовой всеобуч «Персональный консультант» для посетителей. Консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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19:00 Челябинск – XIV Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»: сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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