10 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Турнир по хоккею в валенках среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на кубок Законодательного Собрания Челябинской области «Мы верим в каждого!» (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187а)