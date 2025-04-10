Глава СКР потребовал объяснить, как подростки из Миасса вернулись в школу после скандала со «взрослым» видео

Председатель Следственного комитета России затребовал повторный доклад по уголовному делу об избиении и съемке на видео 12-летней школьницы.

Как сообщал ранее «Новый День» , педагогов и родителей учащихся школы, расположенной в поселке под Миассом, возмутило решение, принятое судьей после рассмотрения дела, связанного с принуждением 12-летней девочки к съемкам в ролике 18+.

Напомним, инцидент произошел 12 января этого года. Группа подростков поймала 12-летнюю девочку, избила и угрозами заставила раздеться и сниматься в «видео для взрослых». Ролик опубликовали в интернете. Через несколько дней шокированные родители школьников отправили его педагогам учебного заведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, малолетних кинематографистов перевели на домашнее обучение. В силовых органах заявили тогда, что подростков могут отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Однако недавно они вновь начали ходить в школу.

В школе объяснили, что суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о направлении подростков в спецучреждение, а потому, как бы ни относились к этому сами педагоги, они должны соблюдать требования закона об образовании.

Возмущение южноуральцев выплеснулось в социальных сетях. На это отреагировали в СКР.

Ранее глава силового ведомства Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по ходу расследования. «В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, – напомнили в пресс-службе ведомства. – Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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