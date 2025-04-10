Неадекват устроил погром в челябинской школе

В школу одного из поселков Челябинска ворвался агрессивный молодой человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 10 апреля, в школе №145, расположенной в поселке Новосинеглазово. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, в учебное заведение забежал молодой человек. Вел он себя крайне агрессивно: сломал турникет, ворвался в кабинет директора. Кто-то из челябинцев утверждал, что у нападавшего был нож.

Остановили челябинца двое учителей и один из школьников, которым удалось скрутить его.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что молодого человека доставил в отдел полиции «Советский» экипаж Росгвардии, прибывший по вызову тревожной кнопки.

«По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции, – уточнили в силовом ведомстве. – Информация о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтверждается».

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Власти региона уже пообещали наградить задержавших неадеквата педагогов и ученика.

UPD 10:14: «В настоящее время дебошир передан медицинским работникам для определения состояния его психического здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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