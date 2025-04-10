Зарплата южноуральских таксистов за год выросла в полтора раза

Зарплата южноуральских таксистов за год выросла на 43% – об этом заявили аналитики платформы HeadHunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день водители такси в Челябинске, по данным сервиса, получает в среднем свыше 135 тыс. рублей. Это ниже, чем в целом по России (148 тыс. рублей), но почти в 2 раза выше официальной средней зарплаты по региону, озвученной областными властями (72 тыс. рублей).

При этом отмечается, что количество вакансий для таксистов за год выросло на 77%. Но дефицита водителей не наблюдается: сейчас на одну вакансию приходится 7,3 резюме.

При этом клиенты зачастую не довольны качеством обслуживания. Машины не соответствуют заявленному тарифу: например, в том же Челябинске в категории «Комфорт+» много автомобилей типа Baic U5+ или Omoda S5 – в других миллионниках такие седаны обслуживают тариф «Комфорт». Проблема в том, что в этих машинах удобно ездить только в одиночку, так как места за первым рядом кресел очень мало. Поэтому водители придвигают переднее пассажирское кресло максимально близко к «торпеде», чтобы на заднем правом месте было пространство для ног. Но если в таком такси едут два или три пассажира, то тем, кто сидит сзади, уже бывает некомфортно.

Еще одна претензия: громкая и неприятная музыка. Особенно часто этим грешат водители, работающие на тарифах «Комфорт» и «Эконом». В дождливую погоду и теплой зимой машины практически всегда грязные (это касается любых тарифов) – как снаружи, так и внутри, хотя по инструкции приезжать к клиенту грязным нельзя.

Таксисты тоже недовольны клиентами – то вызывают машины для поездок на короткие расстояния, то расплачиваются баллами и, конечно, маленькая зарплата.

Челябинск, Павел Зварзин

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