На Южный Урал обрушатся ливни и снегопады

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 11 апреля, ночью 12 апреля в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололедные явления, местами установление временного снежного покрова.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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