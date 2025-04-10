В России стало больше мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены

Мужей, готовых брать отпуск по уходу за ребенком вместо жен, в России стало больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , отношение россиян к перспективе стать отцом в декрете становится более лояльным. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

Число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, за год практически не изменилось: 12% в 2024 и 13% сейчас.

А вот число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, сократилось с 63% до 57%.

При этом 28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Еще 15% считают такую ситуацию вполне возможной (также +3%).

Категорически отрицают такую возможность 34% респондентов (год назад таких ответов было на 5% больше). Число тех, кто не столь категоричен, но также заявляют, что вряд ли согласятся на декретный отпуск, тоже за год чуть уменьшилось – с 24% до 23%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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