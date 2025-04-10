В Челябинске цены на аренду квартир рухнули больше чем на 10%

Челябинск вошел в число лидеров падения стоимости съемного жилья среди городов-миллионников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в I квартале 2025 года аренда квартир в Челябинске подешевели на 11%. Таковы данные сервиса «Яндекс Аренда», проанализировавшей цены на съемное жилье в городах-миллионниках России.

В целом медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских мегаполисах снизилась на 7,5% – до 34 тысяч рублей в месяц. Причина – рост предложения, который усилился после зимних праздников: по сравнению с концом 2024 года количество доступных квартир увеличилось на 28%.

В Челябинске медианная стоимость съема жилья составила 26 тысяч рублей, что на 11% дешевле, чем в последнем квартале 2024 года. С таким показателем столица Южного Урала заняла четвертое место среди городов-миллионников по темпам падения цен на аренду квартир.

На первом месте списка оказался Волгоград (-18,2%). Далее следуют Ростов-на-Дону (-12,1%) и Санкт-Петербург (-12%). Замыкает пятерку, пропустив вперед Челябинск, Москва (-10,2%).

Рост цен за три месяца зафиксирован лишь в одном российском мегаполисе – Красноярске (+1,8%).

«Весной спрос на аренду стабилен, но резко выросло предложение. В марте пользователи просматривали объявления на 30% чаще, чем в конце года. Однако из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников в экспозиции дольше остаются самые дешевые варианты – именно они влияют на медианную ставку», – отмечает руководитель сервиса Роман Жуков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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