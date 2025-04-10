Копейчанин устроил пожар на тысяче квадратных метров, чтобы победить насекомых

В Челябинской области задержали поджигателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ландшафтный пожар вблизи Копейска охватил площадь в тысячу квадратных метров.

В ходе проведения розыскных мероприятий пожарные совместно с сотрудниками полиции задержали 37-летнего поджигателя. Он рассказал, что поджег поле, чтобы уменьшить количество насекомых.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, по данным ведомства, с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано уже 528 ландшафтных пожаров, огнем пройдена площадь в 446 гектаров. Это в десятки раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Больше всего инцидентов произошло в Магнитогорске, Копейске, Челябинске, Троицке, а также Агаповском, Еманжелинском и Сосновском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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