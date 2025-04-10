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Четверг, 10 апреля 2025, 15:33 мск

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У челябинской больницы вновь отключат светофор

Светофор у челябинской больницы отключат на полдня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать завтра, 11 апреля.

«С 8:00 до 18:00 будет отключен светофор в районе остановки «Областная больница №3» по проспекту Победы», – уточнили представители городских властей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Отметим, что на этой неделе светофорный объект уже отключали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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