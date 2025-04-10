В Челябинской области мужчину задержали по обвинению в изнасиловании знакомых детей

Педофила из Увельского района отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в объединенной пресс-службе судов Челябинской области, житель Увельского района, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, заключен под стражу на два месяца.

Известно, что южноуралец был знаком с детьми, над которыми надругался. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Всего в деле фигурирует три эпизода.

Сегодня Увельский районный суд признал, что предоставленных ему материалов достаточно для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем более, что, оставаясь на свободе, он может оказать воздействие на пострадавших от его действий детей или скрыться от следствия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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