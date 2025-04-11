11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11.04.2025, пятница

11:00 Челябинск – Час мужества «Помнит мир спасенный» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Квиз «Мечтая о звездах» для младшего школьного возраста (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XXV турниру на приз губернатора Челябинской области «Южный Урал танцует!» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, ауд. 206, конференц-зал)

13:30 Челябинск – Краеведческая лекция ко Дню космонавтики «Космос по-челябински: о космонавтах-южноуральцах» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Награждение победителей конкурса «Авоська 74» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

14:00 – 17:00 Челябинск – Рок-акция «День рок-н-ролла» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней», игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Лекция «Планирование беременности с учетом генетических особенностей родителей» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

17:00 Челябинск – Игровая встреча «Наши истории» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Практикум по современной психологии, посвященный теме «Взаимоотношения с миром» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для челябинцев «серебряного» возраста «Душа поет, весна танцует» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:30 Челябинск – Открытие выставки работ Анастасии Гурвич «На ощупь» (Арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Свободы, 2, корпус 5)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube