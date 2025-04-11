В Миассе наполовину снесли исторический памятник

В Челябинской области пытаются остановить демонтаж памятника культуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, информация о противоправных действиях собственника жилого двухэтажного каменного дома, принадлежавшего когда-то купцу и золотопромышленнику Жарову, поступила сегодня, 11 апреля.

К этому моменту на объекте, расположенном по улице Свердлова, 9, в Миассе, уже демонтировали часть его исторических конструкций: крышу, перекрытия, деревянный пристрой и декоративные элементы. Причем действия эти не согласовывались.

На место выехал председатель госкомитета Алексей Федичкин вместе с представителями прокуратуры и полиции Миасса. Нарушения зафиксировали, готовится предписание с требованием приостановить работы и восстановить исторический облик объекта культурного наследия, которое будет выдано собственнику в кратчайшие сроки, заверили в госкомитете.

Кроме того, в полицию подано заявление с просьбой провести проверку в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Дом купца Жарова появился на Церковной площади (теперь это часть площади Труда) в Миассе в конце XIX века и был построен в стиле модерн. Его хозяином был известный купец и золотопромышленник Жаров. Купец был одним из счастливцев, двинувшихся некогда на Кочкарские золотые рудники, открытые в XIX веке в районе Пласта. По словам краеведов, принадлежавшая ему шахта разрабатывалась до 1990-х годов. А сам к концу позапрошлого столетия вернулся на родину, в Миасс, где построил двухэтажный дом: на первом этаже располагался магазин, на втором жило его семейство.

Именно в этом здании в 1918 году размещался 1-й городской комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В конце века ХХ здание получило неофициальный статус выявленного объекта культурного наследия. В Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области дом включили в январе 2022 года. Тогда дом уже успел в очередной раз сменить собственника: прежний владелец в срочном порядке продавал здание еще в 2018 году. Год назад, в марте 2024 года объект получил статус объекта культурного наследия муниципального значения, и были определены границы его охраняемой территории. К тому времени здание значительно обветшало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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