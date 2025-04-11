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Пятница, 11 апреля 2025, 10:57 мск

Новости Челябинск

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В аэропорту Челябинска появится новый терминал международных авиалиний

В челябинской области пытаются остановить демонтаж памятника культуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об этом в ходе встречи с руководством региона сообщил генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич.

По словам топ-менеджера, строительство нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска станет одним из ключевых проектов компании в регионе. О сроках его реализации пока неизвестно. В настоящее время идет предпроектная работа.

Также в ближайшее время «Новапорт» планирует масштабное благоустройство территории аэропорта Челябинска, включая асфальтирование, замену бордюров и озеленение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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