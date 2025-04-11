Строительство катка в пригороде Челябинска подорожало на 50 миллионов рублей

Власти Сосновского района нашли нового подрядчика для строительства крытого катка в Кременкуль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , администрация граничащего с Челябинском Сосновского района заключила контракт на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в поселке Кременкуль с ООО «Промдиод» (Москва). При этом работы обойдутся в 544,5 миллиона рублей. Эта информация опубликована на портале госзакупок.

До конца 2027 года подрядная организация должна возвести двухэтажное здание общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Здесь будут размещены крытый каток с трибунами для занятий воспитанников расположенной рядом детско-юношеской спортивной школы, прокат спортивного инвентаря и другие помещения. Помимо тренировок, здесь планируется проводить сеансы массового катания.

Деньги на строиетьлство будут выделены из бюджетов муниципалитета и Челябинской области.

Отметим, это уже второй контракт на возведение этого крытого катка. Ранее за строительство взялась копейская компания «Энергостандарт». Правда, тогда стоимость была почти на 50 миллионов меньше – 499,7 миллиона рублей.

Работы планировалось начать в июле прошлого года, а закончить – в ноябре 2026-го. Однако реализация проекта застопорилась, и в феврале текущего года контракт расторгли по соглашению сторон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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