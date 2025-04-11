Южноуральские электрички переходят на летнее расписание

Лето в расписании ЮУЖД начнется уже завтра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в связи с сезонным увеличением количества пассажиров, совершающих «дачные» и туристические поездки, с 12 апреля по 12 октября в Челябинской области будут курсировать дополнительные пригородные поезда:

№6007 сообщением Челябинск – Миасс-1 (отправление в 08:45);

№6008 сообщением Миасс-1 – Челябинск (отправление в 16:01);

№6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей (отправление в 08:22);

№6904 сообщением Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 14:41).

Кроме того, в летний сезон будут введены дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах для ряда электричек в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях, а также увеличат количество вагонов в составе некоторых поездов на направлении Челябинск – Шумиха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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